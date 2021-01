Ricciardi: "Preoccupatissimo per variante inglese"

(Adnkronos)

"Sono preoccupatissimo per la variante inglese che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito e si è già diffusa in 60 Paesi incluso il nostro con le scuole come luogo importante di trasmissione". Lo ha affermato all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, professore di Igiene all'università Cattolica di Roma e consulente del ministro della Salute, facendo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia.

L'arrivo di nuove varianti del coronavirus spaventa l'Italia ma le misure adottate fino ad oggi - mascherine, distanziamento e igiene delle mani - "sono necessarie e sufficienti, le mascherine vanno usate in modo appropriato: le chirurgiche non proteggono completamente chi le porta, le Ffp2 sì, quelle di stoffa evitano solo fuoriuscita di droplet". , ha chiarito ancora Ricciardi.