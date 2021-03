Ristoranti fino alle 22 in zona gialla, bocciato emendamento FdI

(Adnkronos)

Ristoranti aperti fino alle 22 in zona gialla, bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia. A quanto si apprende infatti da fonti parlamentari, è stato respinto in Commissione I, Affari Costituzionali del Senato, l'emendamento che chiedeva di lasciare aperti, in zona gialla, bar, ristoranti, gelaterie, pub e pasticcerie fino alle ore 22. Sull'emendamento si sarebbero astenute Lega e Fi, mentre hanno votato contro le altre forze di maggioranza,