Riunione con i Ministri della Difesa del Gruppo E5

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato ad un vertice straordinario in videoconferenza con i suoi omologhi di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito ovvero del Gruppo E5 per fare il punto sulla situazione in Iran e in Medio Oriente. I cinque Ministri della Difesa hanno anche valutato eventuali interventi comuni, specie a livello diplomatico, con l’obiettivo condiviso di ritornare quanto prima ad una situazione di stabilità nella regione. “La crisi in corso richiede responsabilità e coordinamento tra alleati per scongiurare un’ulteriore escalation e affrontare congiuntamente le conseguenze di questa grave situazione sia sul piano della sicurezza che su quello energetico”, ha detto il Ministro Crosetto.

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