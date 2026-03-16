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Riunione con i Ministri della Difesa del Gruppo E5

16 marzo 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato ad un vertice straordinario in videoconferenza con i suoi omologhi di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito ovvero del Gruppo E5 per fare il punto sulla situazione in Iran e in Medio Oriente. I cinque Ministri della Difesa hanno anche valutato eventuali interventi comuni, specie a livello diplomatico, con l’obiettivo condiviso di ritornare quanto prima ad una situazione di stabilità nella regione. “La crisi in corso richiede responsabilità e coordinamento tra alleati per scongiurare un’ulteriore escalation e affrontare congiuntamente le conseguenze di questa grave situazione sia sul piano della sicurezza che su quello energetico”, ha detto il Ministro Crosetto.

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Gruppo E5 Ministro della Difesa crisi in Iran stabilità nella regione
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