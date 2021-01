Roma-Spezia 4-3, decide Pellegrini al 92'

Roma, 23 gen. (Adnkronos)

La Roma vince al fotofinish. Dopo i due ko consecutivi, nel derby e in Coppa Italia proprio con lo Spezia, i giallorossi si riscattano battendo i liguri 4-3 all'Olimpico conquistando l'11esima vittoria in stagione in Serie A, al giro di boa del campionato gli uomini di Fonseca hanno 37 punti in classifica che valgono la terza posizione, fermo a 18 lo Spezia.

I capitolini passano in vantaggio al 17' con Mayoral, al 24' il pari dei liguri con Piccoli, al 52' ancora Mayoral, tre minuti più tardi per i giallorossi Karsdorp. Al 59' Farias accorcia le distanze, al 90' il pari di Verde. Quando il match sembra ormai segnato il capitano della Roma Pellegrini al 92' regala il successo ai giallorossi.