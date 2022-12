Russia, da guerra civile in Usa a crollo Ue: l''oroscopo' 2023 di Medvedev

Ue, dilaniata dalla guerra tra il quarto Reich e la Francia. Su Twitter, con una serie di post, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev butta giù una lista di previsioni personali per il 2023. "A Capodanno, tutti si dedicano a fare previsioni - scrive - Molti avanzano ipotesi futuristiche, come se facessero a gara per individuare le più azzardate e persino le più assurde. Ecco il nostro umile contributo". "Cosa può succedere nel 2023: 1. Il prezzo del petrolio salirà a 150 dollari al barile e il prezzo del gas supererà i 5.000 dollari per 1.000 metri cubi - scrive - 2. Il Regno Unito rientrerà nell'UE. 3. L'UE crollerà dopo il ritorno del Regno Unito; l'euro non sarà più utilizzato come valuta dell'UE".

E ancora: "4. La Polonia e l'Ungheria occuperanno le regioni occidentali dell'ex Ucraina - scrive in un altro post Medvedev - 5. Verrà creato il Quarto Reich, che comprenderà il territorio della Germania e dei suoi satelliti, cioè la Polonia, gli Stati baltici, la Cechia, la Slovacchia, la Repubblica di Kiev e altri paesi emarginati. 6. Scoppierà la guerra tra la Francia e il Quarto Reich. L'Europa sarà divisa, e la Polonia sarà spartita".

"7. L'Irlanda del Nord si separerà dal Regno Unito e si unirà alla Repubblica d'Irlanda - si legge - 8. La guerra civile scoppierà negli Stati Uniti, con la California e il Texas che diventeranno Stati indipendenti. Il Texas e il Messico formeranno uno Stato alleato. Elon Musk vincerà le elezioni presidenziali in alcuni Stati che, dopo la fine della nuova guerra civile, saranno stati assegnati al GOP".

"9. Tutti i maggiori mercati azionari e le attività finanziarie lasceranno gli Stati Uniti e l'Europa per trasferirsi in Asia. 10. Il sistema di gestione monetaria di Bretton Woods crollerà, portando al crollo del FMI e della Banca mondiale. Euro e dollaro smetteranno di circolare come valute di riserva globali. Al loro posto verranno utilizzate attivamente le valute fiat digitali. Tanti auguri a voi, amici anglosassoni, e ai vostri maialini", conclude.

Ai post replica tra gli altri anche Elon Musk. "Un filo epico!!!", scrive il fondatore di Tesla e Space X e da pochi mesi nuovo patron di Twitter.