Russia, discorso di Putin il 21 all'Assemblea federale: di cosa parlerà

Il presidente russo Vladimir Putin terrà un discorso all'Assemblea federale il prossimo 21 febbraio, a pochi giorni dall'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. L'Assemblea federale in Russia è composta dalla Duma di Stato, che è la camera bassa, e dal Consiglio della Federazione, la camera alta.

Dalla cosiddetta ''operazione militare speciale'' in Ucraina alla ''situazione economica e sociale'' in Russia'': sono questi alcuni dei temi che Putin affronterà nel suo discorso, ha anticipato Peskov, spiegando che il discorso del presidente si concentrerà ''sulla situazione attuale''. E che ''certo'' Putin parlerà del conflitto in Ucraina, della situazione economica in Russia e della sfera sociale, ha detto il portavoce del Cremlino citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti.