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Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn

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20 aprile 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
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Il settore sanitario corre sul binario dell'innovazione tecnologica, ma la velocità dei traguardi raggiunti rischia di scontrarsi con un vuoto di competenze che ne frena l'applicazione pratica. In questo scenario, l'intelligenza artificiale emerge come una risorsa cruciale, anche se l'integrazione tra medicina e digitale resta una sfida aperta per un Sistema Sanitario Nazionale che punta a efficienza e competitività. Questo è stato uno dei temi al centro dell'evento Adnkronos Q&A 'Salute, prevenzione e risorse', al Palazzo dell'Informazione di Roma.

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