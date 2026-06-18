Ail: "La ricerca è la chiave per combattere leucemie, linfomi e mieloma"

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 30mila nuovi casi di tumori del sangue, mentre sono oltre 500mila le persone che convivono con una patologia ematologica. Un quadro che negli ultimi anni è profondamente cambiato grazie ai progressi della ricerca scientifica, che hanno portato allo sviluppo di terapie sempre più efficaci e mirate, migliorando sia le possibilità di guarigione sia la qualità della vita dei pazienti. È questo il messaggio emerso durante la conferenza organizzata dall'Ail in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, in programma il 21 giugno. Al centro dell'incontro il ruolo della ricerca, promossa dall'associazione da quasi sessant'anni attraverso finanziamenti a progetti scientifici, centri di ematologia e programmi di assistenza ai pazienti.