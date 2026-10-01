Al via la  16esima edizione di FrecciaRosa, la prevenzione viaggia in treno

È arrivata alla sedicesima edizione FrecciaRosa, la campagna nazionale dedicata alla prevenzione dei tumori e alla promozione di corretti stili di vita. Il progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della salute a bordo di Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia, promosso e organizzato dal Gruppo FS Italiane in collaborazione con la Fondazione IncontraDonna e con il supporto dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), è stato presentato a Roma nel corso di una conferenza stampa. L'iniziativa punta a portare la prevenzione anche in viaggio, sensibilizzando i cittadini sull'importanza di prendersi cura della propria salute e di aderire ai programmi di screening, con particolare attenzione alla prevenzione del tumore al seno. Anche quest'anno a bordo dei treni ci saranno i medici e, oltre al 'Vademecum della Salute' dedicato alla prevenzione di donne e uomini, un focus specifico sarà dedicato all'obesità.