Al via 'Vita Smisurata', progetto per connettere le persone con sclerosi multipla

Uno spazio digitale dove chi vive con la Sclerosi multipla può trovare informazioni affidabili, ma soprattutto confrontarsi con chi affronta ogni giorno le stesse sfide, condividere esperienze, consigli pratici e contribuire in prima persona alla crescita dei contenuti". Nasce 'Vita SMisurata', piattaforma digitale italiana pensata per mettere in rete persone con Sm e caregiver, valorizzando il patrimonio di esperienze della comunità e trasformandolo in uno strumento concreto di supporto e ispirazione. Il progetto, realizzato da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e Sin (Società italiana di neurologia), è stato presentato al Senato nell'ambito dell'evento istituzionale "Oltre la Sclerosi multipla: progettare un percorso di vita personale superando la cronicità", promosso su iniziativa della senatrice della Lega Tilde Minasi.