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Al via 'Vita Smisurata', progetto per connettere le persone con sclerosi multipla

09 luglio 2026 | 10.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno spazio digitale dove chi vive con la Sclerosi multipla può trovare informazioni affidabili, ma soprattutto confrontarsi con chi affronta ogni giorno le stesse sfide, condividere esperienze, consigli pratici e contribuire in prima persona alla crescita dei contenuti". Nasce 'Vita SMisurata', piattaforma digitale italiana pensata per mettere in rete persone con Sm e caregiver, valorizzando il patrimonio di esperienze della comunità e trasformandolo in uno strumento concreto di supporto e ispirazione. Il progetto, realizzato da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e Sin (Società italiana di neurologia), è stato presentato  al Senato nell'ambito dell'evento istituzionale "Oltre la Sclerosi multipla: progettare un percorso di vita personale superando la cronicità", promosso su iniziativa della senatrice della Lega Tilde Minasi.

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