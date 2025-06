Alimentazione: nutrizionista Bernardi, ‘carne di polli indicata in tutte le fasi della vita’

“La carne di pollo può essere un ottimo alimento in diverse fasi della vita. Innanzitutto nell’alimentazione degli anziani, che devono assumere quotidianamente proteine di alta qualità per combattere il calo della massa magra. Le carni bianche, per le loro caratteristiche nutrizionali, possono essere un valido aiuto anche per i bambini e possono essere assunte già dalle prime fasi dello svezzamento, privilegiando le cotture semplici, come al vapore o la bollitura”. Così Elisabetta Bernardi, specialista in scienza dell'alimentazione, biologa e nutrizionista, alla presentazione dell’indagine, su italiani e carni bianche, condotta da AstraRicerche e Unaitalia, l’associazione di riferimento delle carni avicole italiane