circle x black
Cerca nel sito
 

Alzheimer, esperto Horvarth: "Gruppo di lavoro e standard nazionale per accesso a biomarcatori"

11 giugno 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nei Paesi in cui la diagnostica basata sui biomarcatori è ancora limitata, credo che il primo passo concreto da compiere per sviluppare le capacità necessarie a garantire un accesso tempestivo ed equo alle terapie modificanti il decorso della malattia dovrebbe essere quello di istituire un gruppo di lavoro dedicato presso il Ministero della Salute, in grado ovviamente di individuare soluzioni per garantire un potenziale accesso a questi nuovi biomarcatori. Il passo successivo consiste fondamentalmente nell'istituire un laboratorio nazionale e uno standard nazionale per la corretta selezione del biomarcatore più adeguato, dei valori soglia ottimali e del fornitore più idoneo. Successivamente, andrebbe istituito un sistema in grado di distinguere la diagnosi differenziale del declino cognitivo a più livelli. Penso che siamo già tutti in prima linea e ritengo che questi siano i primi passi che dobbiamo affrontare per portare l'innovazione sull'Alzheimer ai pazienti". È il pensiero di András Horváth, responsabile del dipartimento di Ricerca e Innovazione, Gyula Nyiro Hospital di Budapest, espresso nel corso dell'evento internazionale 'MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care' che si è svolto a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Intelligenza artificiale, approvati decreti attuativi
Achille Lauro e Venditti, all'Olimpico il duetto è un passaggio di consegne
Pazza idea di coabitazione in Generali: vi spiego il patto della cacio e pepe tra Orcel e Messina
Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro" - Video
Commissione Covid, scontro alla Camera FdI-M5s: la seduta viene sospesa
News to go
Meloni a Confcommercio: "Obiettivo ridurre carico fiscale su ceto medio"
Anna Valle: "La bellezza? Al cinema è stata deterrente per alcuni ruoli" - Video
Al via Taormina Film Festival 72 con il cast di 'House of the Dragon 3' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Latte crudo e focolaio di infezioni, l'allarme in Usa
Meloni: "L'Italia non è la repubblica delle banane, regole si rispettano" - Video
News to go
Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop
Missione Artemis III, Parmitano: "Un sogno che si avvera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza