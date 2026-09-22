Attrv-Pn, Fede (Astrazeneca Italia): "Con eplontersen significativo miglioramento qualità vita pazienti"

"In particolare, sulla qualità di vita dei pazienti, c'è stato un significativo miglioramento ed è proprio questo che ci rende estremamente orgogliosi di portare questa innovazione ai pazienti che soffrono di questa patologia, ma anche alle famiglie, ai caregiver e ai clinici, perché portare innovazione in una malattia rara significa anche migliorare tutto il percorso del paziente e quindi facilitare la diagnosi attraverso un grande lavoro di awareness con i clinici e le strutture di riferimento, ma anche con i centri presenti sul territorio". Lo ha detto Raffaela Fede, direttore medico di Astrazeneca Italia, parlando dell'approvazione di rimborsabilità di eplontersen, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata da transtiretina nei pazienti adulti con polineuropatia (AttRv-Pn) di stadio 1 o 2, il cui annuncio è stato fatto nel corso di un incontro con la stampa, promosso dalla stessa Astrazeneca a Milano".