Bandi Gilead, oltre 1,2 mln per 62 progetti di ricerca e salute

Ricerca indipendente, prevenzione e nuovi modelli di assistenza: sono questi alcuni degli ambiti su cui si concentrano i 62 progetti selezionati per la 15esima edizione dei Bandi Gilead. Le iniziative, presentate a Roma durante l'incontro 'Generare Innovazione. Creare Salute', riceveranno complessivamente oltre 1,2 milioni di euro e saranno realizzate nei prossimi dodici mesi. Ventinove progetti sono stati scelti attraverso il Fellowship Program, rivolto al mondo medico-scientifico, mentre 33 arrivano da associazioni di pazienti ed enti del Terzo settore nell'ambito del Community Award Program.