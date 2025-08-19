circle x black
Cerca nel sito
 

Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"

bms 2 b

All'Adnkronos Salute la presidente dell'Ordine degli psicologi del Molise, Alessandra Ruberto: "Tornare alla vita di sempre con gradualità e armonia"

Benefici delle vacanze, la psicologa:
19 agosto 2025 | 10.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Praticare sport, coltivare hobby e trascorrere almeno due ore al giorno con gli amici e le persone che ci fanno star bene. Non rinunciare, dunque, al tempo per se stessi e tornare alla vita di sempre con gradualità e armonia. Così i benefici della vacanza potranno durare a lungo". Lo afferma all'Adnkronos Salute Alessandra Ruberto, presidente dell'Ordine degli psicologi del Molise e tesoriera del Cnop, Consiglio nazionale ordine psicologi.

"La vacanza è un tempo sospeso durante il quale congeliamo doveri, lavoro, impegni, abitudini - spiega Ruberto - Le persone che riescono a rientrare in maniera più virtuosa da questo tempo sospeso conserveranno più a lungo i benefici della vacanza. Se, invece, al contrario finite le ferie si affronta 'tutto e subito' allora si andrà incontro ad ansia e ad un abbassamento del tono dell'umore". Da qui la regola numero uno, secondo Ruberto: "Mai passare dal tempo vuoto 'all'overbooking'. Come? Facendo sport, coltivando hobby - laddove è possibile compatibilmente con il lavoro - e gestendo le relazioni personali".

Ma qual è l'identikit dell'italiano che rischia di vanificare i benefici di un periodo di relax? "Sicuramente chi ha una vulnerabilità psicologica, chi si butta a capofitto nel lavoro senza salvaguardare gli spazi di vita privata e mantenere i cosidetti 'eustress', gli stress buoni", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
estate rientro dalle ferie psicologa alessandra ruberto stress quotidianità benefici vacanza sport vita sociale
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza