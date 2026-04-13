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Bicinrosa 2026, a Roma la pedalata solidale per la prevenzione del tumore al seno

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13 aprile 2026 | 06.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una pedalata tra le strade più iconiche della Capitale per ribadire l'importanza della prevenzione. A Roma si è svolta la nona edizione di "Bicinrosa", l'iniziativa promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e alla diffusione di corretti stili di vita. Oltre trecento partecipanti hanno attraversato il centro storico in bicicletta, lungo un percorso di circa cinque chilometri dalle Terme di Caracalla al Colosseo, passando per i Fori Imperiali. Un evento che ha unito sport e consapevolezza, coinvolgendo cittadini di tutte le età in una mattinata pensata per richiamare l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce.

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