Biotech, Biondi (UNIMIB): “Nella ricerca facendo rete si realizzano progetti ambiziosi”

“La condivisione è indispensabile a livello scientifico: il nostro è un campionato dove si è sempre in competizione col mondo. C’è una condivisione necessaria perché è solo mettendosi in rete che si realizzano progetti ambiziosi. Noi fin dall’inizio pensando che e patologie pediatriche sono limitate in numero abbiamo pensato che dovevamo allearci col mondo degli adulti attraverso il reparto di ematologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, e questo ha messo anche loro nella condizione di partecipare a questo grande progetto.” Ha dichiarato Andrea Biondi, Professore Ordinario di Pediatria, Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano-Bicocca a margine dell’evento Living BioTech, momento finale della seconda edizione di “Bioneers - Pionieri delle Scienze della Vita”, campagna promossa dall’Ambasciata del Belgio in Italia e da Galapagos.