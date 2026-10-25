Cancro seno triplo negativo, Fabi (Gemelli) 'nuove opzioni già da prima linea di trattamento'

"Al congresso Esmo 2026 di Madrid sono stati presentati nuovi dati degli studi Ascent-03 e Ascent-04, dedicati alle pazienti con tumore al seno triplo negativo in stadio avanzato alla prima ricaduta. I due studi valutano sacituzumab govitecan rispetto alla chemioterapia standard". Così all'Adnkronos Salute Alessandra Fabi, responsabile dell'Unità di Medicina di Precisione in Senologia presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, e nel consiglio direttivo dell'Associazione italiana oncologia medica (Aiom), intervenuta al congresso della Società europea di oncologia medica. "I risultati dei due studi – conclude Fabi – ci portano verso una vera innovazione terapeutica, con sacituzumab govitecan come importante opzione di prima linea nelle pazienti con tumore al seno triplo negativo avanzato, idonee o meno al trattamento immunoterapico. termini di sopravvivenza libera da progressione".