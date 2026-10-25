circle x black
Cerca nel sito
 

Cancro seno triplo negativo, Fabi (Gemelli) 'nuove opzioni già da prima linea di trattamento'

Segui Adnkronos su Google
25 ottobre 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Al congresso Esmo 2026 di Madrid sono stati presentati nuovi dati degli studi Ascent-03 e Ascent-04, dedicati alle pazienti con tumore al seno triplo negativo in stadio avanzato alla prima ricaduta. I due studi valutano sacituzumab govitecan rispetto alla chemioterapia standard". Così all'Adnkronos Salute Alessandra Fabi, responsabile dell'Unità di Medicina di Precisione in Senologia presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, e nel consiglio direttivo dell'Associazione italiana oncologia medica (Aiom), intervenuta al congresso della Società europea di oncologia medica. "I risultati dei due studi – conclude Fabi – ci portano verso una vera innovazione terapeutica, con sacituzumab govitecan come importante opzione di prima linea nelle pazienti con tumore al seno triplo negativo avanzato, idonee o meno al trattamento immunoterapico. termini di sopravvivenza libera da progressione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video
Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video
Lega, Zaia: "Chi vince consideri che siamo grande famiglia con estrazioni diverse"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza