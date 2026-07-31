Covid: in arrivo i vaccini aggiornati, ok Ue alla nuova formula di Pfizer-BioNTech

A più di 6 anni dalla pandemia di Covid, l'Europa si attrezza per una nuova stagione di vaccinazioni. La Commissione europea ha approvato la formula 2026-2027 del vaccino a mRna di Pfizer-BioNTech (Comirnaty), mirata alla variante XFG del coronavirus Sars-CoV-2 e indicata per la prevenzione della malattia Covid-19 nelle persone dai 6 mesi d'età in su. La nuova 'ricetta' del vaccino co-sviluppato dal colosso farmaceutico americano e dall'azienda tedesca si basa sulle indicazioni della Task force di emergenza (Etf) dell'Agenzia europea del farmaco Ema, che a fine maggio ha raccomandato di aggiornare i vaccini Covid tenendo come bersaglio proprio XFG: Stratus, secondo la nomenclatura proposta dal biologo canadese T. Ryan Gregory, noto ribattezzatore di varianti. "Le evidenze suggeriscono che mirare i nuovi vaccini alla variante XFG fornirebbe la migliore protezione contro Covid-19", hanno concluso gli esperti dell'Etf. XFG appartiene alla famiglia JN.1 delle sottovarianti Omicron. La sua circolazione è aumentata a livello globale a partire da giugno 2025; nell'ottobre 2025 è arrivata a rappresentare il 74% delle infezioni Sars-CoV-2 sequenziate in tutto il mondo, e "rimane tuttora prevalente tra le sottovarianti JN.1, sebbene non in modo uniforme in tutte le regioni", ha spiegato l'Etf. "Altre varianti che co-circolano in Europa includono NB.1.81, variante correlata a JN.1, e BA.3.2, geneticamente distinta dalla famiglia JN.1 e in aumento in alcuni Paesi".

L'autorizzazione all'immissione in commercio concessa dall'Ue al nuovo vaccino è valida in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, hanno annunciato il 29 luglio Pfizer e BioNTech, informando di avere "già avviato la produzione del vaccino monovalente contro Covid-19 adattato alla variante XFG, per garantirne la disponibilità in previsione della stagione delle malattie respiratorie". Anche "le spedizioni inizeranno presto, per assicurare un rapido accesso al vaccino", hanno aggiunto le compagnie, precisando che "gli Stati membri dell'Ue e la Norvegia saranno riforniti attraverso la Commissione europea o in base alle politiche dei singoli governi nazionali".

L'autorizzazione dopo il disco verde del Chmp Ema che ha promosso anche le versioni aggiornate di Moderna, Novovax e Hipra

L'ok dell'Ue all'ultima versione di Comirnaty fa seguito al parere positivo espresso per il nuovo vaccino dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema durante la riunione del 20-23 luglio, sulla base delle evidenze presentate da Pfizer e BioNTech: "Dati clinici, preclinici e real-world, a supporto della sicurezza e dell'efficacia del vaccino, nonché dati di produzione/qualità e preclinici che dimostrano come il vaccino adattato a XFG abbia generato una forte risposta immunitaria contro i ceppi di Sars-CoV-2 attualmente in circolazione, tra cui XFG, XFG.1.1, NB.1.8.1, PQ.17, PQ.2.8.1 e altri ceppi contemporanei", si legge in una nota congiunta delle due società.

Il vaccino di Pfizer-BioNTech non è l'unico ad avere ricevuto la settimana scorsa il disco verde dell'Ema. Oltre che a Comirnaty, il Chmp ha dato parere positivo anche all'aggiornamento della composizione dei vaccini Bimervax (Hipra), Nuvaxovid (Novovax) e Spikevax (Moderna). "La revisione di questi vaccini - ha comunicato l'agenzia regolatoria Ue - è in linea con la raccomandazione formulata dalla Task force di emergenza dell'Ema per la campagna di vaccinazione 2026-2027".