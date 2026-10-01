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De Filippis (Fs Logistix), 'con FrecciaRosa quest'anno la prevenzione arriva sul treno e a terra'

01 ottobre 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
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FrecciaRosa "amplia il suo impegno nella prevenzione: alle attività a bordo dei treni si affiancano quest'anno iniziative a terra, con nuovi punti dedicati alla salute a Genova e Cosenza". Lo ha detto Sabrina De Filippis, ad di Fs Logistix intervenendo alla presentazione a Roma di FrecciaRosa, il progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della salute a bordo di Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia, promosso da Gruppo Fs e Fondazione IncontraDonna con il supporto dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) . De Filippis sottolinea l'importanza di "promuovere prevenzione e corretti stili di vita soprattutto tra i giovani. Nelle precedenti edizioni, oltre 600 ragazzi hanno partecipato alle attività di diagnosi a Roma San Lorenzo, con più di 200mila contatti e visualizzazioni".

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