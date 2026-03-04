circle x black
Del Giudice (FederCusi): "Con One Health Foundation Cus cassa di risonanza per prevenzione"

L'intesa consentirà di "creare opportunità a livello locale e nazionale attraverso i singoli Cus"

Del Giudice (FederCusi):
04 marzo 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
"Il protocollo d'intesa con One Health Foundation che abbiamo firmato oggi è un passaggio fondamentale perché rafforza la missione di FederCusi, la Federazione italiana dello sport universitario, orientata al benessere psicofisico degli atleti e degli studenti universitari, e più in generale alla promozione di sani stili di vita". Così Paola Del Giudice, commissario straordinario del Cus Napoli, intervenuta in delega del presidente di FederCusi alla firma dell'accordo, oggi a Roma.

Secondo Del Giudice, l'intesa consentirà di "creare opportunità a livello locale e nazionale attraverso i singoli Cus, sviluppando progettualità territoriali dedicate alla promozione della salute con il supporto di un team di esperti". "La collaborazione con One Health Foundation - ha aggiunto - è strategica perché punta a rafforzare la prevenzione all'interno delle strutture dei Cus, che possono diventare cassa di risonanza delle attività previste dal protocollo. Si tratta di una sinergia concreta per incrementare, già da oggi, le iniziative dedicate ai corretti stili di vita e alla tutela della salute in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030".

