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Emergenze, Bignami (Siaarti): 'con Protezione civile e sanità militare per risposta più efficace'

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24 settembre 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
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"Uno degli obiettivi di questa tre giorni dell'Area culturale Emergenza di Siaarti è riuscire a valutare e stratificare il rischio delle persone in pericolo. Non è un caso che il congresso si svolga alla Città militare della Cecchignola: per noi è fondamentale rafforzare la collaborazione tra medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari, insieme a chi si occupa di emergenza-urgenza sul territorio, alla sanità militare e alla Protezione Civile. Questa sinergia è fondamentale non solo per curare meglio i pazienti, ma anche per prevenire e ridurre i rischi per la popolazione in caso di calamità e migliorare la capacità di risposta del sistema. L'obiettivo è sviluppare una medicina dei disastri sempre più efficace, attraverso la collaborazione e la preparazione". Lo ha detto Elena Bignami, presidente di Siaarti, intervenendo al congresso dell'Area culturale Medicina critica dell'emergenza della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, in programma il 24 e 25 settembre  alla Città militare della Cecchignola di Roma.

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