Euromed Pharma investe 40 mln a Filago, nasce polo logistico 3pl tra automazione e sostenibilità

Il Gruppo Petrone scrive un nuovo capitolo della sua storia con l'inaugurazione dell'hub logistico di Euromed Pharma Services a Filago, un investimento strategico da 40 milioni di euro dedicato al settore farmaceutico. La struttura, che si estende su 50mila metri quadrati con una capacità di oltre 80mila posti pallet, è stata progettata per rispondere alle sfide di un mercato globale sempre più complesso e regolamentato. Il polo non rappresenta solo un traguardo dimensionale, ma un'eccellenza in termini di sostenibilità e innovazione.