circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaceutica, Biroccio nuovo general manager Gsk Italia: "Innovazione e prevenzione sono parole chiave"

03 novembre 2025 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi le due parole magiche sono prevenzione e innovazione. Fare prevenzione, investendo sugli adulti che producono e su chi ha una fragilità, significa generare un risparmio per il sistema sanitario italiano, rendendolo molto più resiliente e meno affollato e permettendo al tempo stesso di investire quanto risparmiato in prodotti innovativi che possano raggiungere i pazienti". A dirlo è Antonino Biroccio, nuovo general manager di Gsk Italia, presentato oggi alla stampa a Milano. Nato a Reggio Calabria nel 1973 e laureato in Chimica farmaceutica all'università di Messina, Biroccio ha un dottorato in Genetica e Biologia molecolare, conseguito all'università La Sapienza di Roma, è autore di pubblicazioni scientifiche ed è abilitato alla professione di farmacista. Prima di approdare in Gsk nel 2014 in qualità di direttore della divisione vaccini, ricopre ruoli di crescente importanza in diverse aziende farmaceutiche. Dal 2016 al 2020 dirige alcune business unit di Gsk Grecia e Spagna e nei successivi due anni è a Singapore in veste di responsabile commerciale mondiale del portfolio respiratorio, per poi tornare in Grecia come general manager. Ad inizio 2025 è responsabile mondiale del lancio della terapia Gsk per il mieloma multiplo, fino alla nomina odierna a General manager di Gsk Italia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza