Farmaceutica, Mutti (Euromed Pharma): "A Filago personalizzazione e qualità"

"Il nuovo building di Filago attualmente ha una struttura di 27mila metri quadrati che verrà integrata entro la fine del 2026 da ulteriori 23mila metri quadrati. Attualmente la capacità di stoccaggio è di oltre 40mila posti pallet, ma con l'espansione prevista a fine anno ne raggiungeremo circa 80mila. Un hub di queste dimensioni ci permetterà di gestire volumi rilevanti, ottimizzando i processi operativi e sfruttando le economie di scala fondamentali nel settore della logistica". Così Monica Mutti, amministratore delegato di Euromed Pharma Services divisione logistica, ha descritto il nuovo hub logistico di Filago, a Bergamo.