Farmaci accessibili, le imprese reggono ma la redditività rallenta

Le imprese del farmaco accessibile continuano a reggere l'impatto dell'aumento dei costi, ma per il comparto arriva un primo segnale di rallentamento. È quanto emerge dall'XI Rapporto dell'Osservatorio sui Farmaci Accessibili di Egualia, realizzato con il contributo di Nomisma e Teha Group e presentato a Roma. Secondo il rapporto, la redditività del comparto si attesta al 2,8%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Un dato che evidenzia le difficoltà crescenti per le imprese, chiamate a sostenere l'aumento dei costi mantenendo al tempo stesso l'accessibilità dei farmaci.