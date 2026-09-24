Farmaci: biochimica Turco, 'studiare meccanismi per molecole efficaci solo su processo patologico'

"In questa epoca storica il passaggio più difficile è la sperimentazione sull'uomo. Si fanno progressi e si costruiscono farmaci sperimentando sugli animali, ma molti farmaci purtroppo cadono nella fase prima della sperimentazione clinica sull'uomo, perché sono tossici. È quindi molto importante capire bene i meccanismi per individuare quali molecole possono essere usate per colpire il processo patologico senza creare danno eccessivo al paziente". Così Maria Caterina Turco, professoressa di Biochimica presso l'università degli studi di Salerno, intervenendo al Senato dedicato alle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie, alla vigilia della Giornata mondiale del polmone.