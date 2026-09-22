Farmaci: vitiligine e alopecia, Cordella (AbbVie) 'impegnati a migliorare standard di cura anche con informazione'

"Migliorare gli standard di cura per noi significa lavorare su una corretta informazione che arrivi al maggior numero di persone. La cura di una patologia non è legata soltanto alla terapia, ma anche all'informazione e alla formazione per arrivare a una diagnosi precoce, consentendo così di creare una rete che favorisca la conoscenza delle patologie e consenta di abbattere lo stigma". Lo ha detto Irma Cordella, Corporate Affairs Director di AbbVie Italia, la farmaceutica che oggi a Milano ha organizzato l'incontro 'Oltre la pelle: vitiligine e alopecia areata, le malattie invisibili che tutti vedono', in occasione dell'approvazione, da parte della Commissione europea, di upadacitinib, per il trattamento di vitiligine e alopecia.