FrecciaRosa, Bonifacino (IncontraDonna), 'screening gratuiti sui treni e nelle stazioni'

Al via la sedicesima edizione di FrecciaRosa, il progetto promosso dal Gruppo FS in collaborazione con IncontraDonna per sensibilizzare sulla prevenzione. A Roma, la fondatrice dell'associazione Adriana Bonifacino ha annunciato "l'illuminazione di 40 stazioni ferroviarie e la presenza sui treni di medici impegnati in attività di prevenzione, tra cui la misurazione del girovita per sensibilizzare sui rischi legati all'obesità". Previsti inoltre screening gratuiti per la prevenzione oncologica e cardiovascolare a Genova, Roma e Cosenza.