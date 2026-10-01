FrecciaRosa, Gemmato, 'prevenzione centrale per la salute e sostenibilità Ssn'

Alla presentazione a Roma di FrecciaRosa, il progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della salute a bordo di Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia, promosso da Gruppo Fs e Fondazione IncontraDonna con il supporto dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha sottolineato il "valore dell'iniziativa nel promuovere la prevenzione e l'adesione alle campagne di screening". Treni e stazioni diventano così "strumenti di sensibilizzazione per avvicinare le persone alla prevenzione oncologica e favorire una maggiore partecipazione ai programmi di screening. La prevenzione è centrale per la salute dei cittadini e per la sotenibilità del nostro Ssn".