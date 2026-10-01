FrecciaRosa, Silvestris (Aiom) 'prevenzione miglior farmaco contro i tumori'

"Negli ultimi dieci anni i progressi nella conoscenza e nella cura delle malattie oncologiche hanno contribuito a una riduzione del 9% delle morti per cancro". A sottolinearlo è Nicola Silvestris, segretario nazionale Aiom (Associazione italiana oncologia medica), intervenuto a Roma alla presentazione di FrecciaRosa, il progetto promosso dal Gruppo FS in collaborazione con IncontraDonna. Al centro del suo intervento l'importanza della prevenzione e degli screening. "l'invito delle Asl a partecipare ai programmi di diagnosi precoce - sottolinea Silvestris - non va ignorato perché può rappresentare un passo decisivo per la salute".