FrecciaRosa, Stacchiotti (Fs) 'persone e prevenzione al centro'

"Alla sedicesima edizione di FrecciaRosa, il Gruppo Fs rinnova il proprio impegno nella promozione della prevenzione e della salute". Lo ha detto Francesca Stacchiotti, la chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo Fs, alla presentazione a Roma di FrecciaRosa, il progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della salute a bordo di Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia, promosso da Gruppo Fs e Fondazione IncontraDonna con il supporto dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). Stacchiotti ha sottolineato "il ruolo dell'iniziativa nel coinvolgere dipendenti e viaggiatori e nel creare, insieme a istituzioni, mondo scientifico e imprese, un percorso condiviso per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Nella scorsa edizione sono stati distribuiti oltre 15mila vademecum realizzati con il ministero della Salute".