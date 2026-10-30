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Health Journalism Forum, a Napoli il confronto su fake news, fiducia e futuro della sanità

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30 ottobre 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
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Fake news, disinformazione scientifica, crisi di fiducia e difficoltà di accesso alle cure. Sono i temi al centro della seconda edizione dell'Health Journalism Forum, ospitata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Un confronto tra istituzioni, medici, giornalisti ed esperti per riflettere sul ruolo dell'informazione nella tutela della salute pubblica, sulla necessità di contrastare le notizie false e sulle criticità del Servizio sanitario nazionale, tra carenza di risorse, liste d'attesa e fuga dei professionisti. Al centro del dibattito anche il valore della prevenzione e della corretta comunicazione scientifica.

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