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Icare 2026, Bignami (Siaarti): "Benessere anestesisti e sostenibilità al centro del congresso"

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22 ottobre 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo voluto mettere al centro degli incontri il benessere di chi ogni giorno si prende cura degli altri". Sono le parole di Elena Giovanna Bignami, presidente di Siaarti, in occasione di Icare, l'80 esimo congresso nazionale della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva in svolgimento a Milano dal 22 al 24 ottobre. Bignami ha evidenziato l'importanza di prevenire il burnout e favorire la conciliazione tra vita professionale e familiare, anche attraverso servizi dedicati ai figli dei congressisti.

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