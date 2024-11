Ipertensione arteriosa polmonare, Luppi (Msd Italia): “Impegno concreto per promuovere corretta informazione”

“L’impegno di Msd Italia è concreto e oggi punta i suoi riflettori su una campagna di comunicazione sulla corretta informazione proprio perché ancora oggi, purtroppo, in questa malattia rara passa ancora troppo tempo all’arrivo della corretta diagnosi e quindi, se occorre troppo tempo prima di arrivare alla diagnosi, chiaramente la malattia progredisce e sarà più difficile essere incisivi per la salute proprio del paziente stesso”. E’ quanto affermato dalla presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, Nicoletta Luppi, in occasione del lancio della campagna di disease awareness promossa da Msd con il patrocinio di Amip, Associazione Malati Ipertensione Polmonare e Aipi, Associazione Ipertensione Polmonare Italiana, intitolata ‘Al Cuore del Respiro. Ipertensione arteriosa polmonare, conoscila in profondità’, che ha l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza su questa grave condizione clinica che, se non adeguatamente trattata, degenera coinvolgendo anche il cuore, che non riesce più a pompare sangue attraverso i polmoni.