Ipertensione arteriosa polmonare, presentata a Roma campagna di disease awareness promossa da Msd

“Al Cuore del Respiro. Ipertensione arteriosa polmonare, conoscila in profondità”. E’ questo il titolo della campagna di disease awareness promossa da Msd con il patrocinio di Amip, Associazione Malati Ipertensione Polmonare e Aipi, Associazione Ipertensione Polmonare Italiana, presentata a Roma. La campagna ha l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza su questa grave condizione clinica che, se non adeguatamente trattata, degenera coinvolgendo anche il cuore, che non riesce più a pompare sangue attraverso i polmoni.