Ipertensione arteriosa polmonare, testimonial Zecchini: “Il respiro troppe volte viene dato per scontato”

“Nell’apnea cuore e respiro sono fondamentali e per noi il respiro è qualcosa di troppe volte scontato. Sapere che alcuni pazienti devono affrontare una limitazione così debilitante mi ha portato ad entrare in contatto diretto con loro e a dare il mio contributo per sensibilizzare su un tema così importante”. Così Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea e testimonial della campagna “Al Cuore del Respiro. Ipertensione arteriosa polmonare, conoscila in profondità” promossa da Msd con il patrocinio di Amip, Associazione Malati Ipertensione Polmonare e Aipi, Associazione Ipertensione Polmonare Italiana, presentata a Roma.