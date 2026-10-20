Lattuada (Otsuka Pharmaceutical): "Il cinema trasforma la conoscenza in consapevolezza ed empatia"

"Il cinema trasforma la conoscenza in consapevolezza ed empatia". Lo ha detto Alessandro Lattuada, managing director di Otsuka Pharmaceutical Italy, in occasione della presentazione di "Aspettando Mr Hyde", il documentario di Donatella Romani e Roberto Amato, prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Otsuka Pharmaceutical e presentato il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. L'obiettivo è raccontare l'angioedema ereditario attraverso un linguaggio capace di rendere più comprensibile l'impatto della malattia e accrescere la sensibilità sociale.