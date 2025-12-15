circle x black
Maiocchi (Bracco): "Gemello digitale cambierà prestazione clinica"

'Sviluppati primi prototipi per comprenderne il potenziale'

15 dicembre 2025 | 16.34
Redazione Adnkronos
"Il concetto di gemello digitale umano apre una visione assolutamente innovativa per il futuro del modo in cui potrà essere concepita la prestazione clinica del medico nel rapporto con i pazienti. E' un approccio che diventa possibile grazie all'utilizzo di strumenti digitali che hanno l'obiettivo di creare un insieme strutturato di informazioni e conoscenze, messe a disposizione del medico a supporto della sua attività clinica". Così Alessandro Maiocchi, direttore dell'Innovation Hub Bracco, intervenendo all'incontro organizzato a Milano dal gruppo e da Federated Innovation @Mind per discutere con istituzioni, mondo della ricerca, imprese e stakeholder del settore sanitario i temi cruciali legati all'innovazione, alla sostenibilità e all'evoluzione dei modelli di cura a livello italiano.

"Il gemello digitale è una delle visioni che Bracco studia e approfondisce già da tempo", spiega Maiocchi. Inoltre, sottolinea, è già stata avviata "una sperimentazione interna, grazie al contributo del Centro diagnostico italiano e di altre aziende del gruppo", che ha reso possibile lo sviluppo dei "primi prototipi, con l'obiettivo di comprenderne il potenziale innovativo".

"Bracco - continua Maiocchi - sta sperimentando questa tecnologia e maturando la convinzione che possa rappresentare uno strumento di valore sia per i pazienti sia per la classe medica nel suo complesso". In questo contesto, chiarisce, la Federated Innovation @Mind "si fa promotrice, insieme ad altri attori, di questo approccio, cercando di creare uno spazio di sperimentazione, dedicato all'interno dell'ecosistema, in cui sviluppare le sinergie necessarie, mettendo a fattor comune competenze, risorse e capacità di visione".

