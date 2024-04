Malattie rare, Aiaf e Chiesi Global Rare Diseases Italia presentano il brano del rapper Blind ‘Un pezzo di te’

Con l’uscita del brano inedito ‘Un pezzo di te’, presentato il 12 aprile e scritto dal rapper Blind per raccontare la malattia di Anderson-Fabry, parte la campagna di sensibilizzazione Do Re Mi Fabry, promossa in occasione del Fabry Awareness Month dall’Associazione Italiana Anderson-Fabry (Aiaf Aps) con il contributo non condizionato di Chiesi Global Rare Diseases Italia. La campagna ed il brano mirano a sensibilizzare le persone sulla malattia genetica rara che coinvolge diversi organi organi e apparati, dal cuore ai reni, dal sistema nervoso centrale agli occhi fino al sistema gastrointestinale.