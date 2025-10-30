Malattie rare: atassia di Friedreich, Biogen lancia campagna #ChallengeYourBalance

Durante il 55° Congresso della Società italiana di neurologia (Sin), Biogen ha presentato #ChallengeYourBalance, la nuova campagna di sensibilizzazione che punta i riflettori sull'atassia di Friedreich, una malattia neuromuscolare genetica rara, progressiva, ancora poco conosciuta e diagnosticata troppo tardi. Al centro della campagna c'è un filtro TikTok interattivo che invita gli utenti a mettersi alla prova camminando su una linea gialla virtuale per sensibilizzare sulla perdita di equilibrio, uno dei sintomi spesso trascurati o male interpretati. Tra questi, anche la progressiva perdita di coordinazione dei movimenti, debolezza muscolare, affaticamento e disturbi nell'articolazione del linguaggio.