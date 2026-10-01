Malattie rare, Cavaliere (Sifo): "Farmacista può garantire accesso precoce e continuità di cura"

"Il farmacista, attraverso i servizi farmaceutici e territoriali, può garantire quella continuità di cura tra l'ospedale e il territorio, quell'accesso precoce attraverso la piena interpretazione delle norme e del regolatorio che attualmente è presente sul nostro territorio nazionale, può allestire addirittura farmaci in galenica magistrale sterile che non sono commercializzati nel nostro Paese". Lo ha affermato Arturo Cavaliere, presidente Sifo, a margine della prima edizione di "RAREvolution - Una finestra sul futuro delle malattie rare", format che mette in relazione innovazione e organizzazione delle cure, organizzato a Roma da Bistoncini Partners su iniziativa del Centro di Ricerca ImpreSapiens della Sapienza Università di Roma.