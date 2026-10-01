Malattie rare, Galliccia (Aifa): "Promuovere sperimentazione clinica elemento essenziale per cura"

"La sperimentazione clinica è un elemento importantissimo nella cura delle malattie rare". Lo ha detto Fabrizio Galliccia, dirigente dell'Ufficio Sperimentazioni cliniche dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), a margine della prima edizione di "RAREvolution - Una finestra sul futuro delle malattie rare", format che mette in relazione innovazione e organizzazione delle cure, organizzato a Roma da Bistoncini Partners su iniziativa del Centro di Ricerca ImpreSapiens della Sapienza Università di Roma.