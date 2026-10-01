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Malattie rare, Gesualdo (Fism): "Utilizzo di AI per tracciare percorsi più appropriati"

01 ottobre 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La possibilità di sviluppo di patient journey digital enhanced e l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale che, grazie allo sviluppo di DSS, decision support system, saranno in grado di tracciare il percorso più appropriato, sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista terapeutico". Lo ha detto Loreto Gesualdo, presidente della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (Fism), a margine della prima edizione di "RAREvolution - Una finestra sul futuro delle malattie rare", format che mette in relazione innovazione e organizzazione delle cure, organizzato a Roma da Bistoncini Partners su iniziativa del Centro di Ricerca ImpreSapiens della Sapienza Università di Roma.

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