Malattie rare: Mantegazza (Aim), 'miastenia gravis condiziona vita quotidiana'

"La miastenia gravis condiziona qualsiasi attività della vita quotidiana se non controllata. Si va da sintomi leggeri dal punto di vista neurologico, ma molto impattanti sul piano personale, come la diplopia, cioè il vedere doppio. Si può far fatica a salire le scale, a pettinarsi, a masticare e deglutire. È una malattia molto impattante". Così Renato Mantegazza, primario emerito neuroimmunologia e malattie neuromuscolari, Fondazione Irccs istituto neurologico Carlo Besta di Milano e presidente Aim - Associazione italiana miastenia e malattie immunodegenerative - Amici del Besta Odv, durante l'evento "Tutela del paziente con malattie rare: la Miastenia gravis come paradigma", organizzato a Roma e promosso da Omar - Osservatorio Malattie Rare con il contributo non condizionato di Ucb Pharma.