Malattie rare: nefrologo Carraro, 'importante per pazienti con Fabry domiciliazione delle cure' 

"La malattia di Fabry è una patologia genetica rara che, se non trattata, porta il paziente alla morte già alla terza decade di vita. Alla politica chiediamo di semplificare la vita dei pazienti, ad esempio, assicurando la domiciliazione della terapia". Lo ha detto Gianni Carraro, dirigente medico presso l'Uo di Nefrologia e dialisi Azienda ospedale-università di Padova alla presentazione di 'Il mio nuovo mondo', docufilm che racconta la vita di pazienti con malattie rare e croniche, ma anche delle loro famiglie.