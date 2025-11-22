Malattie rare: neurologo Habetswallner, 'sensibilizzare su miastenia gravis'

"Le conseguenze di una mancata diagnosi di miastenia gravis sono importanti. Tra queste l'assenza di una presa in carico, il ritardo delle cure, l'accumularsi di disabilità. È importante sensibilizzare tutti gli operatori sanitari per facilitare la diagnosi e anticiparla". Sono le parole di Francesco Habetswallner, direttore Uoc. Neurofisiopatologia Aorn Cardarelli di Napoli, durante l'evento "Tutela del paziente con malattie rare: la Miastenia gravis come paradigma", organizzato a Roma e promosso da Omar - Osservatorio Malattie Rare con il contributo non condizionato di Ucb Pharma.