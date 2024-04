Malattie rare, presentato al Senato il libro bianco dedicato alle pazienti e caregiver donne

Il primo libro bianco dedicato alle donne, siano esse pazienti o caregiver, che quotidianamente devono convivere con una malattia rara protagonista al Senato della Repubblica. La presentazione del volume ‘Donne e malattie rare: impatto sulla vita e aspettative per il futuro’, si è svolta a Palazzo Giustiniani in occasione dell’evento conclusivo della campagna ‘Women in Rare - la centralità delle donne nelle malattie rare’, ideata e promossa da Alexion - AstraZeneca rare disease, insieme a Uniamo, con la partecipazione di Fondazione Onda, Ets, EngageMinds Hub e Altems dell’università Cattolica.