Malattie rare: Sla, Cerri (NeMo), 'medicina personalizzata obiettivo della ricerca scientifica'

"Solo con una presa in carico multidisciplinare possiamo identificare precocemente eventuali problematiche e anticipare la malattia in alcune sue mosse. Solo in questo modo possiamo costruire una reale medicina personalizzata, che è anche uno degli obiettivi principali della ricerca scientifica". Così Federica Cerri, neurologo responsabile dell'area Sla del Centro clinico NeMo di Milano e specialista di Ovunque vicini, in occasione dell'open day di Aisla durante il quale è stato anche presentato il progetto Ovunque vicini.