Malattie Rare, Sla: Stragliotto (Fondazione Mediolanum), 'supportiamo i bambini nel disagio'

"I figli di persone con Sla vivono una situazione difficilissima. I bambini sono il futuro dell'umanità, ma sono anche l'anello più debole e da soli non possono uscire dalla condizione di disagio. Collaboriamo con Aisla per aiutare in minori che subiscono indirettamente questa condizione". Così Virginio Stragliotto, segretario generale di Fondazione Mediolanum, partecipando in piazza Mastai a Roma all'evento di Aisla 'La Promessa 2025'. L'appuntamento unisce musica, emozioni e solidarietà per supportare la ricerca e per le persone con Sla.